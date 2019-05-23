النجمة المصرية يسرا تحل في المغرب للقاء جمهورها بالبيضاء

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حلت الفنانة المصرية يسرا، رفقة الفنان المصري “أبو”، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، اليوم الخميس، من أجل المشاركة في حفل يقام يوم غد الجمعة.
ونشر حساب معجبي يسرا الذي يتابعه أزيد من مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة لها رفقة أبو من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
و يلتقي الجمهور مع يسرا وأبو، في حفل يقام بالمركب التجاري “موروكو مول”، وسيكون بجانبهما الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي.
وسيتم تقديم عرض جديد للنافورة الراقصة على الموسيقى ب”المول”، على أنغام أغنية يسرا وأبو” 3دقات”. وأغنية الدوزي “العيون عينيا”.
وحقق الثنائي يسرا وأبو نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي، بعد نجاح أغنيتها “3دقات”، و وصولها لعدد مشاهدات قياسي على يوتوب بلغ 461 مليون.
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