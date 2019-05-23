الشاب يونس في ضيافة لمجرد في رمضان-صورة

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حل المغني الشاب يونس، اليوم الخميس، ضيفا على الفنان سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس.
وشارك الشاب يونس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة رفقة سعد لمجرد، و شقيقه الأكبر علي، في إحدى الحدائق العامة في عاصمة الأنوار.
وعلق يونس على الصورة :” مع أخي النجم سعد لمجرد وشقيقه علي، يوجهان لكم التحية، ويقولان لكم :بالصحة فطوركم”.
هذا، ويحضر سعد لمجرد في الوقت الحالي لعمل فني جديد، يصدر بعد شهر رمضان، علما أنه استقبل الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا، لتصوير كليب عملهما المشترك.
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