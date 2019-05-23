بعد التدشين الملكي.. 300 شخص سيستفيدون يوميا مركز “المعاقين” في البيضاء

قال مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين خالد بلحسن، إن 300 شخص في المتوسط سيستفيدون يوميا من خدمات الملحقة الجهوية للمركز بالدار البيضاء.

وأوضح بلحسن، بعد تدشين الملك للملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، أن إنجاز هذه الملحقة بالدارالبيضاء يندرج “في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامية إلى تحسين ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمات المركز الوطني محمد السادس للمعاقين على المستوى الوطني”.

وأضاف المسؤول أن هذه المنشأة الجديدة تعد المركز السادس “بعد المركز الأم بسلا والملحقات الجهوية لآسفي ومراكش، وفاس ووجدة”، لافتا إلى أن الملحقة الجهوية للدار البيضاء تتكون من خمسة أقطاب: القطب الاجتماعي، والقطب الطبي الاجتماعي، والقطب التربوي، وقطب التكوين المهني، وقطب “الرياضات”.

كما تحتضن هذه الملحقة، حسب بلحسن، أنشطة موازية، لاسيما برنامجا للتكوين المستمر وتعزيز قدرات الجمعيات الشريكة الناشطة في مجال الإعاقة وعائلات المعاقين.

وستساهم الملحقة الجهوية للدار البيضاء في النهوض بالبحث في مجال الإعاقة على المستوى الجهوي، وفي تعبئة الخبرة الوطنية والدولية لفادة كل الجمعيات بالجهة التي تنشط في هذا المجال.