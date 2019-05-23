النويضي: لم أتلق عرض تعييني سفيرا

نفى عبد العزيز النويضي، المحامي والحقوقي، أن يكون تلقى أي عرض ليكون سفيرا للمغرب في إحدى الدول.

واستغرب النويضي، في اتصال مع «أخبار اليوم»، نشر خبر رفضه تعيينه في منصب سفير، معتبرا ذلك «عاريا من الصحة».

وكان موقع «أذار» نشر خبرا عن رفض النويضي تعيينه سفيرا، مضيفا أن عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، هو من تولى إبلاغ موقفه الرافض، لكن النويضي أصر على نفي الخبر، قائلا إن «الشيء الوحيد الصحيح في هذا الخبر هو علاقتي الطيبة بالسي عبد الرحمان».