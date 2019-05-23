نفى عبد العزيز النويضي، المحامي والحقوقي، أن يكون تلقى أي عرض ليكون سفيرا للمغرب في إحدى الدول.
واستغرب النويضي، في اتصال مع «أخبار اليوم»، نشر خبر رفضه تعيينه في منصب سفير، معتبرا ذلك «عاريا من الصحة».
وكان موقع «أذار» نشر خبرا عن رفض النويضي تعيينه سفيرا، مضيفا أن عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، هو من تولى إبلاغ موقفه الرافض، لكن النويضي أصر على نفي الخبر، قائلا إن «الشيء الوحيد الصحيح في هذا الخبر هو علاقتي الطيبة بالسي عبد الرحمان».
كانت هذه تفاصيل خبر النويضي: لم أتلق عرض تعييني سفيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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