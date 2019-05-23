نقابات مهن الفن في ضيافة الرفاق.. بن عبد الله يستقبل الفنانين

عقدت 3 نقابات خاصة بالمهن الفنية، يوم الثلاثاء الماضي، لقاء تواصليا مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله وعدد من قياديي الحزب، لتحسيسهم بإشكالية حقوق التأليف.

وحضر اللقاء كل من عصام كمال، رئيس نقابة المؤلفين، والملحنين المستقلين المغاربة SACIM، ومسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية SMPAD، وطارق برداد، رئيس النقابة الفنية للمنتجين، والمنتجين الذاتيين SAPA.

وحسب ما أعلنته نقابة SACIM، على صفحتها في “فايسبوك”، فإن أطراف اللقاء وقفوا على التطور، الذي عرفه المكتب المغربي لحقوق المؤلف على مستوى مداخيل النسخة الخاصة، ومختلف التحديات، التي تواجهه على المستوى القانوني، والإداري، وكذا على الاختلالات الحاصلة بخصوص آليات الحكامة في غياب تام لتمثيلية ذوي الحقوق داخل المكتب.

وأضافت النقابة ذاتها أن اللقاء تناول ضرورة إخراج نص قانوني جديد لإعادة هيكلة هذه المؤسسة الحيوية، ولتطوير المجال الفني، والثقافي في المغرب .

وتنظم النقابات من حين إلى آخر حملتها التحسيسية لمختلف الفاعلين السياسيين حول إشكالية حقوق التأليف، والتدبير الجماعي للحقوق في المغرب.