الملك عبد الله يجتمع بالرئيسين الفلسطيني والعراقي بعمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيسان العراقي برهم صالح، والفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، اجتماعا ثلاثيا في العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.

وبحسب البان الذي صدر عن الديوان الملكي الأردني، ركز الاجتماع على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفلسطينية، وآخر التطورات الإقليمية".

وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، وتم التأكيد على "ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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كما جرى التأكيد على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد الزعماء الثلاثة، على "ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف، لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية".

وفي وقت سابق الخميس، وصل عباس وصالح، إلى الأردن في زيارات لم تحدد مددها، التقيا فيها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، كل على حدة قبل عقد القمة الثلاثية.