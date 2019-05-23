انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يحدد موقفه من إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 11:53 مساءً - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب إيران، معلناً استعداده لإجراء هذه الخطوة عند الضرورة.

وجاء تصريح ترامب، بعد ساعات من تأكيد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن البنتاغون يبحث إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط كأحد سبل تعزيز حماية القوات الأمريكية هناك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

ونفى شاناهان في تصريحات له الخميس، إرسال 5 آلاف جندي أمريكي خلال الأيام الماضية إلى المنطقة.

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وقال إن "وزارة الدفاع ستطلع البيت الأبيض والرئيس، دونالد ترامب، والكونغرس على آخر التطورات التي تتعلق بالتهديدات الإيرانية".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستبقي على قواتها في الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على قوة ردع في وجه إيران.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية؛ في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.