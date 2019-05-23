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اعتقال شخص خطف شقيقه الاصغر لبيع كليته في الحلة

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وقال المصد في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من جهاز والامن الوطني والامن الاقتصادي القت القبض على مواطن اقدم على خطف شقيقة الأصغر وسط الحله".

واضاف ان "الهدف من خطف شقيقه هو من اجل بيع كليته لإحدى مافيات التجارة بالأعضاء البشرية".

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