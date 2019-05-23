واضافت أن "المواد المضبوطة تلك لا توجد فيها اي مستندات رسمية تثبت عائديتها أو طرق دخولها للبلاد"، مشيرة الى ان "لمفرزة القت القبض على سائق العجلة الذي أفاد بعدم عائدية البضاعة اليه وانما هي لأحد الأشخاص الذين تمكنت المفرزة من استدراجه والقاء القبض عليه، والذي اعترف بدوره على شخص ثالث من سكنة محافظات اقليم كردستان على أن الحمولة تعود إليه، حيث تمكنت المفرزة أيضاً من استدراجه والقاء القبض بالقرب من المذاخر الموجودة في شارع السعدون ببغداد".
وتابعت "عند اجراء التحقيق مع المتهمين اتضح أن الشخص الثالث الذي هو من سكن اقليم كردستان يقوم باستيراد هذه البضائع وتهريبها من البصرة باتجاه الإقليم بغية استخدامها في تعبئة وتغليف أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومن ثم اعادة توريدها وبيعها على المذاخر في وسط وجنوب البلاد"، لافتة الى ان "التحقيق اظهر أيضاً أن صاحب البضاعة يعمل مجهز أدوية لمذاخر العاصمة بغداد وخصوصاً الموجودة منها في شارع فلسطين".
واكدت ان "المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط ودونت افادات واعترافات المتهمين وعرضتهم وأورقهم التحقيقية أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق"، موضحة ان "التحقيقات مازالت مستمرة معهم لمعرفة ملابسات القضية والمتورطين فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشية الداخلية تضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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