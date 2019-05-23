- 1/2
- 2/2
2019-05-23 | 22:48
1,817 مشاهدة
وفي الشوط الثاني، واصل الشرطة ضغطه وتمكن من تعديل الكفة عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 51، لكن حمادي ابى إلا أن يكون نجم اللقاء الاول، ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 80.
ودخل حمادي احمد الملقب بـ"الذباح" تأريخ مواجهات الفريقين، حيث يعد اول لاعب في فريق الصقور يسجل ثلاثية في ديربي بغداد.
وتعد هذه الخسارة هي الاولى للشرطة في الدوري الممتاز للموسم الحالي.
الفوز انعش امال فريق الصقور، إذ وصل الى النقطة 61 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد المتصدر القيثارة الخضراء عند النقطة 67.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادي احمد يفطر بـ'هاتريك' في شباك الشرطة ملحقاً الهزيمة الاولى بالقيثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.