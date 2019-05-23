حمادي احمد يفطر بـ'هاتريك' في شباك الشرطة ملحقاً الهزيمة الاولى بالقيثارة

حمادي قص شريط الاهداف في الدقيقة 13 ثم اضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22، ليقلص علاء عبد الزهرة النتيجة الى هدف واحد بتسجيله الهدف الاول للشرطة في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، واصل الشرطة ضغطه وتمكن من تعديل الكفة عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 51، لكن حمادي ابى إلا أن يكون نجم اللقاء الاول، ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 80.



ودخل حمادي احمد الملقب بـ"الذباح" تأريخ مواجهات الفريقين، حيث يعد اول لاعب في فريق الصقور يسجل ثلاثية في ديربي بغداد.

وتعد هذه الخسارة هي الاولى للشرطة في الدوري الممتاز للموسم الحالي.

الفوز انعش امال فريق الصقور، إذ وصل الى النقطة 61 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد المتصدر القيثارة الخضراء عند النقطة 67.