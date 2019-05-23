وقال شاناهان "ما نبحثه هو: هل هناك ما يمكن أن نفعله لتعزيز حماية القوات في الشرق الأوسط؟... قد يتضمن الأمر إرسال قوات إضافية".
فيما رفض في التصريحات التي أدلى بها للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع التقارير، التي قالت إن أعدادا محددة من القوات قيد البحث في هذه المرحلة.
ويتزايد التوتر بين طهران وواشنطن على نحو خطير في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن شدد ترامب العقوبات بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع النفط في الأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا أرى حاجة في إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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