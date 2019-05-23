كيف تحافظ على لياقتك في 24 ساعة!

- السابعة صباحا: الاستيقاظ والتمدد
بمجرد استيقاظك، خذ الوقت الكافي للتمدد في الفراش، كما يقول المدرب داميان غيلدر: "قم بتمديد ذراعيك وإطالة جسمك، خذ نفسا عميقا ثم اسحب ركبتيك نحو صدرك".
- 7:30 صباحا: تمرين القرفصاء أثناء تنظيف الأسنان
يتضمن هذا التمرين ثني الركبتين كما لو كنت تجلس، والضغط المستمر على الساقين.
- 9 صباحا: تجنب صعود المصعد
وجد باحثو مستشفى جنيف الدولي أن صعود الأدراج بانتظام في العمل، يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، كما يصبح قياس الخصر مثاليا.
- 10 صباحا: تمرين الجدار
قم بإجراء بعض تمارين الضغط على الحائط، أثناء انتظار إعداد القهوة مثلا.
- الساعة 2 بعد الظهر: المشي والتحدث
يقول الخبراء إنه لا يوجد داع للجلوس على الكرسي عند التحدث بالهاتف، ويمكن تجربة تمرين تقوية عضلات الفخذ، من خلال ثني الركبتين بزاوية 90 درجة.
- 5:30 مساء: ضرورة ممارسة التمارين الخفيفة بين الحين والآخر، مثلا أثناء انتظار الحافلة أو القطار.
- 8 مساء: تمرين الإعلانات
في حال كنت تشاهد برنامجا أو مسلسلك المفضل، يجب استغلال فقرة الإعلان للوقوف وتحريك مفاصل وعضلات الجسم.
- 9 مساء: ممارسة تمارين اللياقة مع أصدقائك
بدلا من الخروج لتناول العشاء أو التسكع في المقاهي، يمكنك التخطيط لنزهة قائمة على اللياقة البدنية مع الأصدقاء، مثل اللعب بكرة الريشة أو المشي السريع.
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