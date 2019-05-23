سرايا السلام: عملنا يتركز في العراق فقط

وقالت المعاونية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عمل المقاومة الاسلامية سرايا السلام يتركز في العراق فقط وبالمناطق المعلنة والمعروفة لدى القاصي والداني".

واضافت ان "تأسيسَ سرايا السلام جاء من أجل رفعة عراقنا الحبيب وحماية مقدساته من دنس شذاذ الآفاق".

