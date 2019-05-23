عسكري ليبي: كتائب كبرى تنضم للجيش في طرابلس خلال ساعات‎‎

قال قائد عسكري ليبي في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، الخميس، إنه من المحتمل انضمام عدة كتائب كبرى من المدن الغربية إلى القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في معارك طرابلس في الساعات القليلة المقبلة، أبرزها لواء العروبة 26.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قادة المحاور عقدت عدة اجتماعات مع قيادات هذه الكتائب في الأيام الماضية.

ونوه المصدر إلى أن لواء العروبة 26 بقيادة اللواء عمر تنتوش من ورشفانة هو الأقرب لإعلان الانضمام إلى الجيش الليبي في محور العزيزية.

وعلى الصعيد الميداني، أكد السنوسي قادربوه بشعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع تابعة لمليشيات ثوار طرابلس وحققت تقدما على عدة محاور.

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وأوضح قادربوه لـ"العين الإخبارية" أن عمليات الردع فرع الوسطى نفذت اشتباكات كبيرة مع المليشيات في محور وادي الربيع وتمكنت من السيطرة على مواقع متقدمة في المحور.

وتابع المسؤول بشعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من تدمير طيارة تصوير بدون طيار متطورة صباح اليوم، الخميس.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.