ترامب: إيران سبب رئيسي في معظم مشكلات الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن "أغلب مشكلات الشرق الأوسط تسببت بها إيران وأذرعها" من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيتم إرسال جنود أمريكيين إضافيين للشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة لذلك لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأوضح أن الحرب على التنظيمات الإرهابية مستمرة، مؤكدا أن التحالف الدولي نجح في تدمير تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل.

ودفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، ردا على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة.



كما حذر الرئيس الأمريكي، الإثنين الماضي، النظام الإيراني من أي عمل عدائي في المنطقة أو ضد مصالح واشنطن، مؤكدا أن طهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.