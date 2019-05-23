واشنطن تبحث إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين في هذه المنطقة.



وقال شاناهان للصحفيين إن "ما نفكر به حالياً هو التالي: هل هناك ما يمكننا فعله لتعزيز أمن قواتنا في الشرق الأوسط؟"، مضيفاً "هذا الأمر يمكن أن يشمل إرسال قوات إضافية".

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ونفى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة الأرقام التي ذكرتها الصحافة، مشيرة إلى أن القيادة الأمريكية للشرق الأوسط أرسلت طلبا للبنتاجون لإرسال قوات إضافية في سياق التوتر مع إيران.

وكان الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط، عبّر علنا عن الأسف لخفض عدد القوات في الشرق الأوسط، كما قرر البنتاجون بموجب استراتيجية الدفاع الجديدة التي تركز أكثر على روسيا والصين.

دفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، ردا على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، النظام الإيراني من أي عمل عدائي في المنطقة أو ضد مصالح واشنطن، مؤكدا أن طهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.