فوضى أردوغان وتصعيد أمريكا ضد الصين.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرنسا تحقق مع القطري ناصر الخليفي بتهم فساد، وأمريكا تدفع بسفينتين إلى مضيق تايوان وسط توتر مع الصين، وداوود أوغلو يؤكد فوضى أردوغان في تركيا، وجوجل تحذف تطبيق القرضاوي لنشره الإرهاب، استقالة الجنرال مصطفى محمد من "العسكري" السوداني، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس 23 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا



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