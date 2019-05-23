ترامب: إذا احتجنا إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط سنقوم بذلك

جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأميركي في ازدهار متواصل.

وأضاف في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أنه يتطلع لرؤية نظيره الصيني حاضرا في قمة العشرين.

وتابع: “أصدرت تعليمات بتوفير 16 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين”.

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وأردف: لا أعتقد أننا سنرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران” مضيفا: “سأرسل قوات للشرق الأوسط إن احتجنا ذلك”.

وأكد أن أغلب مشاكل الشرق الأوسط سببها إيران.