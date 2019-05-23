الان تتابع ترامب: إذا احتجنا إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط سنقوم بذلك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأميركي في ازدهار متواصل.
وأضاف في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أنه يتطلع لرؤية نظيره الصيني حاضرا في قمة العشرين.
وتابع: “أصدرت تعليمات بتوفير 16 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين”.
وأردف: لا أعتقد أننا سنرسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران” مضيفا: “سأرسل قوات للشرق الأوسط إن احتجنا ذلك”.
وأكد أن أغلب مشاكل الشرق الأوسط سببها إيران.
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