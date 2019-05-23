فيديو وصور.. ملك البحرين يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد

بدأ ملك البحرين أ حمد بن عيسى آل خليفة زيارة تاريخية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث أجرى مباحثات مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وحسب وكالة وام، فقد كان لشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في استقباله ملك البحرين لدى وصوله مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريقالشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المسؤولين.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل اعلام اماراتية، أن آل خليفة وابن زايد عقدا جلسة مباحثات لـ"تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتمتاز البحرين والإمارات بعلاقات قوية خصوصاً في ظل التطورات السياسية في منطقة الخليج في السنوات الاخيرة، حيث أن البحرين والامارات والسعودية ومصر تشكلان الرباعية التي أعلنت مقاطعة قطر في 2017 .