محمد بن زايد والعاهل البحريني يبحثان القضايا الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس، أن الملك حمد بن عيسى وصل إلى الإمارات “في زيارة أخوية” إلى الدولة.
وكان الشيخ محمد بن زايد في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة.
كما كان في الاستقبال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.
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