شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن توجه 17 تهمة جديدة لمؤسس ويكيليكس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الخميس) توجيه 17 تهمة جديدة إلى مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الموقوف في بريطانيا، بينها خصوصاً تهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسس.
وتتّهم الولايات المتحدة أسانج خصوصاً بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 نحو 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سريّة للغاية.
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