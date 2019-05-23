شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يستعرض التطورات مع السفير الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

التقى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم (الخميس)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وجدد عبدالملك -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية- تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعباً للمواقف الإيجابية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب اليمني ومساندتها المستمرة للحكومة الشرعية ولجهود إرساء السلام، وتحركاتها الفاعلة لمواجهة الخطر الإيراني وأذرعته في المنطقة.

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وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، خصوصا على صعيد عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة منذ توقيعه قبل خمسة أشهر، والإجراءات الأحادية التي أعلنتها أخيراً، والمخالفة للاتفاق، وتعاطي المبعوث الأممي معها، حيث جدد الدكتور معين عبدالملك بهذا الخصوص، موقف الحكومة الشرعية بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالمسار الصحيح للسلام المستدام المستند إلى القرارات الأممية ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، لافتا إلى أن مليشيات الحوثي استغلت المماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بحصد أرواح المزيد من الضحايا ومضاعفة زراعة الألغام وتشريد عشرات الآلاف من الأسر من الحديدة، وإشعال جبهات حرب جديدة، في مؤشر على عدم جديتها في السلام أو الانصياع للحل السياسي.

من جانبه، ثمن السفير الأمريكي الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الوزراء لتحسين الاقتصاد والخدمات، مؤكدا دعم بلاده لأهداف الحكومة الشرعية في اليمن بكل السبل والوسائل المتاحة، مجددا حرص بلاده على العمل وبقوة مع الحكومة الشرعية لتعزيز النجاحات المحققة في الجوانب الاقتصادية والخدمية.

كما أكد استمرار الولايات المتحدة في دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.