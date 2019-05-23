شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توقف شراء النفط الإيراني التزاماً بالعقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا اليوم (الخميس) أن بلاده أوقفت استيراد النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأمريكية.

وقال الدبلوماسي للصحفيين في واشنطن إن نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في أبريل، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية. وأضاف «لقد انتهى الأمر، ولم نستورد بعد ذلك».

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وتابع أنّ العملاق الآسيوي توقّف أيضا عن شراء النفط من فنزويلا بسبب الحصار الأمريكي المفروض من أجل دفع الرئيس نيكولاس مادورو إلى الخروج.

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترمب العقوبات ضد إيران بعد انسحابه قبل عام من الاتفاق الدولي بشأن ملف إيران النووي. وهذه العقوبات تهدف إلى فرض «أقصى قدر من الضغوط» على طهران لاسيما حظر تصدير النفط، لكنها تشمل أي دولة ستواصل شراء النفط من ظهران.

وكانت الإعفاءات تشمل ثماني دول، بما فيها الهند والصين وتركيا واليابان لكنها انتهت في الثاني من مايو.