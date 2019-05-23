السعودية تمد باكستان بمنتجات نفطية قيمتها 3.2 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

قال مسؤولون في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أمس: إن السعودية ستزود البلاد بكميات من المنتجات النفطية بقيمة 3.2 مليارات دولار، وبشروط ميسرة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتمثل هذه الخطوة دعما حيويا للاقتصاد الباكستاني المتعثر، في ظل الاختلال الواضح في ميزان المدفوعات وارتفاع عجز الميزانية.

وقال حفيظ شيخ، كبير مستشاري الشؤون المالية لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، «إن هذا الاتفاق سيساعد إسلام آباد في خفض العجز التجاري الذي يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويا، نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات». ومن المقرر بدء تدفق إمدادات النفط السعودي اعتبارا من يوليو المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من توصل صندوق النقد الدولي وإسلام آباد إلى اتفاق لمنح باكستان قرضا دوليا بقيمة 6 مليارات دولار، لمساعدة البلاد في مواجهة أزمتها المالية الحالية.

وقال حفيظ شيخ إن الصندوق سيصرف القرض لباكستان على دفعات على مدار 39 شهرا، مع مراجعات دورية للتأكد من التزام البلاد بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

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يذكر أن باكستان تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى 12 مليار دولار، وهو ما يعني أن قروض صندوق النقد والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ستغطي 9 مليارات دولار منها فقط، بما يعني أنها ستلجأ إلى الدول الصديقة مثل الصين ودول الخليج لتغطية الجزء المتبقي.

وتعاني باكستان من تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ تولي عمران خان مقاليد الأمور في البلاد العام الماضي.

عدد سكان باكستان

220 مليون نسمة

95 % منهم مسلمون