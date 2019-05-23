60 % من الأمريكان لا يفضلون إعادة انتخاب ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن غالبية كبيرة من الناخبين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترمب لا يستحق ولاية ثانية.

ونقلت صحيفة «ذا هيل» عن استطلاع نشرته جامعة مونماوث، بولاية نيوجيرسي، أن 37% فقط من الناخبين يعتقدون أنه يتعين إعادة انتخاب ترمب، مقابل 60% قالوا إنهم يعتقدون أن الوقت حان لأن يكون هناك شخص آخر في البيت الأبيض، وهذه هي أعلى نسبة من الناخبين تتطلع للتغيير منذ أن بدأت الجامعة طرح هذا السؤال في نوفمبر، وتأتي البيانات قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي المتوقع لحملة ترمب لإعادة انتخابه لولاية ثانية.

ووفقا للاستطلاع فإن شعبية ترمب بلغت 40%، وهو أدنى مستوى لشعبيته على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، والتي تراوحت بين 40 و44%، ولا تزال شعبية الرئيس مرتفعة بين الجمهوريين، حيث تصل إلى 86%.

وأظهر الاستطلاع تشاؤما عميقا بشأن الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، حيث رأى 29% فقط أن الولايات المتحدة على المسار الصحيح، مقابل 63% يرون أنها تسير في الاتجاه الخطأ.

ورغم وجود رغبة قوية في انتخاب بديل لترمب في 2020، فإن غالبية الناخبين، ما يعادل 56%، يقولون إنه لا ينبغي اتهام ترمب بالتقصير وإجباره على ترك منصبه، بينما يؤيد 39% اتهامه بالتقصير والإقالة.

وأجرت الجامعة الاستطلاع الذي شارك فيه 800 أمريكي في الفترة من 16 إلى 20 مايو الحالي، وذكرت أن هامش الخطأ يصل إلى 3.5%.

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على صعيد آخر أصدر قاض في نيويورك حكما يقضي بالسماح لمصرفي «دويتشه بنك» و»كابيتال وان» الاستجابة لطلب استدعاء من الكونجرس بشأن المطالبة بسجلات مالية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقدم ترمب وأبناؤه طلبا يدعو المحكمة إلى وقف نقل معلوماتهم إلى أعضاء لجان الكونجرس. وكان دويتشه بنك أحد أبرز المقرضين لترمب، الذي أصبح قطبا للعقارات وهذا هو الحكم الثاني خلال أسبوع ضد ترمب فيما يتعلق بالكشف عن سجلاته المالية. ومن المحتمل أن يطعن محامو ترمب عليه.

شعبية ترمب وفقا للاستطلاع

40 % يؤيدون إعادة انتخابه

86 % شعبية الرئيس بين الجمهوريين

29 % يرونه يسير في المسار الصحيح

63 % يرونه يسير بشكل خاطئ