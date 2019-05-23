أبوالغيط: جائزة التميز الحكومي تزيد التنافس عربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي سيطلق روح التنافس الشريف في مجال الإدارة الحكومية التي تعد ميدانا بالغ الأهمية لتحقيق النهضة العربية الشاملة.

وقال أبوالغيط، في كلمة أمس ضمن حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بمقر الجامعة العربية «إن هذه الجائزة التي أطلقت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية تهدف إلى تشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في أداء المؤسسات الحكومية في الدول العربية، وذلك لتعميم أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب، ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من مهمات».

وشدد على أن «الأداء الحكومي يقع في القلب من أي جهد جاد للنهوض بالمجتمعات العربية»، مشيرا إلى أن الحكومات لها دور مركزي في أي مشروع نهضوي، وأنها تضع القواعد في كل مجالات العمل وتقوم على صيانة هذه القواعد والسهر على تطبيقها.