المملكة تهدي طاجيكستان 50 طنا من التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - دوشنبه

سلم فريق الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية السعودية إلى جمهورية طاجيكستان البالغة 50 طنا من التمور في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دوشنبه.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز البادي، ومدير عام المستودعات المركزية الطاجيكي عبدالكريم رحيموف، وممثل وزارة المالية السعودية، وأعضاء السفارة، وفريق من المركز، وممثلو أجهزة الإعلام.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.