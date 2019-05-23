دفاعات السعودية تدمر طائرة متفجرة تستهدف مطار نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لمحاولات الغدر والخيانة التي يقدم عليها الحوثيون لضرب أهداف سعودية، وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي عن تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ظهر أمس من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر، لا قدر الله.

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين، وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.