السعودية تكثف توزيع السلال الرمضانية من اليمن إلى الصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

وزع المركز 1,530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مدينة الضالع ومديرية قعطبة، كما وزع في محافظة أبين 1,224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

وفي محافظة مأرب وزعت 1,732 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجنون، وفي محافظة المهرة وزعت 1,224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريتي الغيضة وشحن.

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ووزع المركز السلال الغذائية في مديرية السلام بمدينة هرجيسا ومحافظة فرويني في الصومال تزن 45 طنا، تتكون السلة الواحدة من المواد الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها 3,000 فرد بواقع 500 أسرة.

وتقدم محافظ دار السلام عيسى موسى بالشكر الجزيل للحكومة السعودية على دعمها المتواصل للشعب الصومالي، وإيصال المساعدات للمستحقين في شهر رمضان المبارك.

وتواصل توزيع الوجبات الرمضانية والسلال الغذائية في لبنان وغزة والمخيمات السورية في الأردن.