الثروة والسلطة تؤججان صراع أجنحة الحوثي علنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اتسعت حدة الخلافات داخل أجنحة ميليشيات الحوثي العقدية والقبلية والسياسية بسبب السلطة والثروة والتسابق على تقاسم أراضي وعقارات الدولة، وظهرت هذه الخلافات إلى العلن.
وشن القيادي في ميليشيات الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي هجوما لاذعا على قيادات الميليشيات، متهما إياها بالفساد وسرقة أموال الشعب، وقال في لقاء تلفزيوني بثته قناة الساحات الموالية للميليشيات إن مدير مكتب رئاسة الجمهورية التابعة لميليشيات الحوثي أحمد حامد، هو أبرز المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد ونهب أموال الدولة.
الحاكم الفعلي
وأشار إلى أن أحمد حامد أصبح هو الحاكم الفعلي، ومعه أكثر من 70 منصبا، وأنه أوقف مجلس الشورى ليفرض من يريد في المجلس، وهو من أوقف هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يتصرف مع مجموعة من الفاسدين وكأن الدولة ملك خاص لهم، وأكد أن أحمد حامد وجه برفض قبول أي توجيهات من رئاسة الوزراء الحوثية أو أي وزارة ما لم يكن هو من أصدرها.
من جهته قال القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي في تغريدة على الفيس بوك إن الحوثيين في أضعف أوقاتهم؛ غزا الفساد مفاصل الجماعة وجناحها الأمني والعسكري؛ وأصبح قادتها مرفهين ويملكون الملايين وحريصين جدا على الحياة.
انحياز المبعوث
وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأول شكا فيها ما وصفه بـ «تجاوزات» المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث. وفي إشارة إلى شرعنة الميليشيات بشكل غير مباشر، أوضح هادي أن غريفيث يصر على التعامل مع الحوثيين كحكومة أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية، وأضاف أن جهل المبعوث الأممي بالمكون العقائدي والفكري والسياسي للحوثيين يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية اليمنية، كما أشار إلى أنه توقف عن التعاطي مع ملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من البنود المهمة، وذلك بسبب تجزئته لاتفاق ستوكهولم.
تحرير صامح
تمكنت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية بإسناد مقاتلات التحالف العربي من تحرير مواقع صامح، والدوير غرب منطقة مريس، وفتحت خط نقيل الشيم، الرابط بين منطقة مريس وقعطبة في محافظة الضالع، كما تمكنت من أسر 35 حوثيا بينهم قناص، إضافة إلى مصرع 80 آخرين، وجرح العشرات في مواجهات عنيفة بين الجانبين.
وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش أن الجيش استعاد السيطرة على قرى حمر السادة، ودار السقمة، وحمر القوز، وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والأبحور، ومواقع وعل الصغير، ووعل الكبير، والقرنعة شمال مديرية قعطبة.
مشاهدات يمنية
- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر: الميليشيات الانقلابية تماطل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والأسرى بتوجيه من إيران عبر عناصر الحرس الثوري.
- القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي: كسرت هيبة الحوثيين ومرغت أسطورة قوتهم في التراب، وما بعد سحقهم في الضالع وقعطبة ليس كما قبله.
- ميليشيات الحوثي تستحدث مراكز جديدة للتعبئة الطائفية بالمحويت.
- قتل 9 مهاجرين أفارقة في محافظة الحديدة استخدمتهم الميليشيات لحفر الأنفاق، حيث تفجرت الألغام بهم أثناء الحفر.
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