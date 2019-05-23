شكرا لقرائتكم نائب رئيس "الانتقالي" السوداني حميدتي يزور السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان، المعروف باسم "حميدتي"، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، الخميس.

وكان في استقبال الفريق حمدان بمطار الملك عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

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والفريق حمدان هو أبرز وجوه تشكيلة المجلس الانتقالي، الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقبيل وصوله السعودية، شدد حميدتي على أن المجلس العسكري يرغب في ضمان عملية الانتقال السلمي بالسودان.

وفي 16 أبريل/نيسان، عقب عزل الرئيس عمر البشير بعدة أيام، أعلنت المملكة تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس للمحافظة على الأرواح والممتلكات.