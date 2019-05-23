ليدي جاجا وعدد من مشاهير هليود في سوريا.. إعرف السبب​

"بلدة مدمرة" ذلك ما يعرفه أغلب سكان العالم عن سوريا، والتي عانت كثيرا من الدمار بسبب الحرب الدائرة فيها حاليا، ولكن سوريا مليئة بتراث وأماكن جميلة كانت يوما ما محط أنظار السياح.
وقررت السورية "ستيفاني سانوسيان" والبالغة من العمر 27عام، في مشروع جديد لها، دمج صور مشاهير العالم الذين يظهروا دائما على السجادة الحمراء بأماكن من سوريا، واستعانت الصحفية ببرامج "فوتوشوب" من أجل إظهار نجوم العالم وهم يمشون في شوارع سوريا القديمة.
وقالت "ستيفاني" إنها تهدف بمشروعهما لتغيير نظرة الناس لسوريا، وتعريفهم بالثقافة...
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