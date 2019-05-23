السيسي يبحث مع الرئيس الزامبي الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي

كتب محمد الجالى أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الزامبي "إدجار لونجو". وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي. وأكد الرئيس السيسى، الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "لونجو"، في ظل الدور الفاعل لزامبيا في منطقة الجنوب الافريقي وعلي المستوي القاري، وفي ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا.

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