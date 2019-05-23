الأمن الروسي يعتقل خلية متطرفة خططت لشن هجمات ارهابية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال 3 شبان ينتمون لخلية إجرامية تحمل الفكر اليميني المتطرف، وخططوا لتنفيذ هجمات ارهابية باستخدام عبوات ناسفة وأجهزة متفجرة بدائية الصنع.
وذكر أن هؤلاء الأشخاص المعتقلين روجوا للأيديولوجية القومية المتطرفة، وجندوا عناصر جدد ونسقوا أنشطة المجندين حديثا ضمن الخلية، وعملوا على تنظيم وإجراء تدريبات تكتيكية باستخدام معدات عسكرية، إضافة إلى صنع واختبار أجهزة متفجرة وحارقة.
ونفذ الأمن الروسي لهذه الغاية مداهمات لمنازل عاش فيها المعتقلون وأخرى نظموا فيها نشاطهم الإجرامي في مقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.
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