طائرة مسيرة تساعد في تهريب النفط في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ضبط صهريج محمل بالنفط الخام بداخله طائرة مسيرة لتحديد مسار طريق المشتقات النفطية في البصرة جنوب البلاد .
وأوضحت الوزارة في بيان أن "بعد ورود معلومات دقيقة، مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تضبط الصهريج"، مضيفة أن "الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق".
يذكر أن القوات الأمنية في العراق تلقي بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبًا ما تمارس اغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب البلاد.
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