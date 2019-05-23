قادة الأردن والعراق وفلسطين يشددون على أهمية التنسيق الأمني بينهم

أكد قادة ​العراق​ و​الأردن​ و​فلسطين​، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف المسائل، بما يخدم القضايا العربية ويعزز ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة.

وعقد الاجتماع الثلاثي في قصر بسمان في العاصمة الأردنية عمان، وضم الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيسي العراق ​برهم صالح​ وفلسطين ​محمود عباس​.

وتطرق الاجتماع، إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع العراق والمملكة الأردنية وفلسطين، وآخر التطورات الإقليمية، وتناول كذلك ​القضية الفلسطينية​، مؤكدين على ضرورة دعم ​الشعب الفلسطيني​ في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​.

وشدد القادة على ضرورة توحيد المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.