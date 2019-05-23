قادة الأردن والعراق وفلسطين يشددون على أهمية التنسيق الأمني بينهم

أكد قادة العراق والأردن وفلسطين، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف المسائل، بما يخدم القضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعقد الاجتماع الثلاثي في قصر بسمان في العاصمة الأردنية عمان، وضم الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيسي العراق برهم صالح وفلسطين محمود عباس.
وتطرق الاجتماع، إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع العراق والمملكة الأردنية وفلسطين، وآخر التطورات الإقليمية، وتناول كذلك القضية الفلسطينية، مؤكدين على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد القادة على ضرورة توحيد المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.
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