الإنتربول:إنقاذ 50 طفلا من مغتصبيهم بتايلاند وأميركا وأستراليا

أعلنت منظمة ​الإنتربول​ الدولية أنها أنقذت في عملية نظمتها، خمسين طفلا من مغتصبيهم في ​تايلاند​ و​الولايات المتحدة​ و​أستراليا​.

وذكرت ​الشرطة​ الدولية أن العملية التي تحمل اسم Blackwrist وهو سوار كان على يد أحد المجرمين، بدأت عام 2017، وأضافت "تم العثور على موقع في قطاع الظل الخاص ب​الإنترنت​ عدد المشتركين فيه حوالي 63 ألف مشترك وظهرت لفترة طويلة بانتظام عليه مواد جديدة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، وخاصة الفتيان ممن أعمارهم دون الـ13 عاما".

وأشارت إلى أن "المغتصبين كانوا قلقين للغاية من احتمال فضحهم، ولذلك لجؤوا غالبا لتمويه علاقتهم غير السوية بالأطفال وتركوا عددا قليلا جدا من الأدلة المرئية أو الصوتية المدينة لهم".