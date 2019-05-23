أحمد داوود أوغلو: تركيا تفقد الأمل بسبب الأزمة الاقتصادية

رأى رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو ان بلاده "تفقد الأمل"، بسبب الأزمة الاقتصادية وتزايد الخلاف السياسي وتآكل الأخلاق.
وفي كلمة له خلال حفل إفطار في أنقرة، قال: "يمكن فقدان السلطة والفوز بها مرة أخرى". وأضاف: "هناك شيء واحد فقط لا يمكن علاجه عند فقده. هذا هو الأمل، أولئك الذين فقدوا الأمل لا يمكن أن يكون لهم مستقبل. المخاوف لا يجب أن تصبح دافعا".
ودعا داوود أوغلو إلى التخلي عن الانغلاق الاجتماعي، مشيرا إلى أن "المجتمعات المغلقة أدت لأوضاع بالغة السوء مثل ما حدث في العراق"، قائلا: "رأيت ذلك في بغداد والموصل، حيث تقسم المدن إلى أحياء تعيش منعزلة لتخرج أجيال منفصلة عن بعضها البعض لاحقا".
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