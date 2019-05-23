وزارة العدل الأميركية توجه 17 تهمة إضافية لجوليان أسانج

وجهت ​وزارة العدل الأميركية​ 17 تهمة إضافية لمؤسس موقع "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​ الموقوف في بريطانيا، تشمل تهمتين بالتآمر مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية تشيلسي ​مانينغ​ ونشر أسماء لمصادر سرية. وتتهم الولايات المتحدة أسانج خصوصًا بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية للغاية.

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