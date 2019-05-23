مجلس الاستئناف ببلجيكا يلغي قرار منح الفلسطينيين من غزة حق اللجوء

ألغى مجلس الاستئناف الأجنبي ببلجيكا، والذي ينظر في قضايا اللجوء عند الاستئناف قرار منح الفلسطينيين من غزة حق اللجوء.
وأوضح تقرير صادر عن مجلس الاستئناف أنه "حتى نهاية العام الماضي مُنح الفلسطينيون القادمين من غزة حق اللجوء في بلجيكا، لكن في شهر كانون الأول الماضي غيرت المفوضية العامة سياستها بعد أن أعادت السلطات فتح معبر رفح، وبالفعل جرى الاعتراف بعدد أقل بكثير من الفلسطينيين كلاجئين".
من جهته، أكد الناطق باسم المجلس لصحيفة "دي ستاندرد"، أن القرار يتخذ على أساس كل حالة على حدة، وأن الوضع في غزة متقلب للغاية.
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