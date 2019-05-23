وزير الطاقة العراقي: نرحب بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة

أعرب وزير ​الطاقة​ ​العراق​ي لؤي الخطيب عن ترحيبه بالشركات الروسية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، مشيرًا إلى أن "​روسيا​ لديها اهتمامات في العراق، مثل تطوير ​قطاع الغاز​ وحقول ​النفط​".

وبيّن الخطيب أنه "يوجد هناك تواصل مع الجانب الروسي لتحقيق الأهداف المشتركة"، لافتًا إلى "أننا في تواصل مع الجانب الروسي والشركات الروسية، وفي حال قدموا عروضًا في جانب تطوير القطاع الغازي سنرحب بها".