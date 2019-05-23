بيلوسي تحث أسرة ترامب على التدخل من أجل مصلحة البلاد

أكّدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انتابته نوبة غضب خلال اجتماع مع القادة الديمقراطيين في ​الكونغرس​ أمس الاربعاء"، مشيرة إلى أنها تتمنى أن "يقوم فريقه أو عائلته بالتدخل لديه من أجل مصلحة البلاد وأنا أصلي من أجل ترامب".

وأوضحت بيلوسي أنه "لا يسعني إلا أن أعتقد أنه لم يكن على قدر مهمة تحديد الخيارات الصعبة لكيفية تغطية تكلفة تشريع البنية التحتية المهم الذي تحدثنا عنه قبل ثلاثة أسابيع"، لافتة إلى أن "الديمقراطيين في مجلس النواب ليسوا على استعداد بعد لبدء إجراءات مساءلة ترامب رسميًا".

وفي اليوم الثاني على التوالي واصلت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية مهاجمة ترامب واتهمته بعرقلة العدالة وقالت إنها جريمة تستلزم المساءلة.

يذكر أن أمس، قبل وقت قصير من اجتماع مقرر سلفًا مع ترامب في ​البيت الأبيض​ لمناقشة تشريع الاستثمار في البنية التحتية، اتهمت بيلوسي ترامب "بالتستر" فيما يتعلق بتحقيقات التدخل الروسي في ​الانتخابات الأميركية​ عام 2016. وأثارت تصريحاتها غضب ترامب ودفعته إلى الخروج من الاجتماع بعد ثلاث دقائق فقط، مما يلقي بظلال من الشك على آفاق التشريع.

وقال ترامب إنه "من المستحيل العمل على مثل هذا التشريع ما دام يواصل الديمقراطيون تحقيقاتهم الزائفة بشأني".