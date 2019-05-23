ترامب:لسنا بحاجة إلى ارسال قوات اضافية إلى الشرق الاوسط لمواجهة إيران

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أنني التزمت بمشروعي الانتخابي ووعودي الانتخابية"، لافتًا إلى انه "إذا توصلنا الى اتفاق مع الصين فهذا ممتاز وإذا لم نتفق فلا بأس"، مشيرًا إلى "أننا نتطلع لرؤية نظيري الصيني حاضرًا في قمة العشرين".

وشدد ترامب على أن "الاقتصاد الأميركي في ازدهار متواصل"، منوهًا بـ"تطور القطاع الزراعي في الولايات المتحدة".

وعن الملف الإيراني، رأى ترامب أن "إيران تعاني الكثير من المشكلات منذ انسحابنا من الاتفاق النووي"، وأضاف "أعتقد انه لسنا بحاجة إلى ارسال قوات اضافية إلى الشرق الاوسط لمواجهة إيران، و إذا احتجنا إرسال قوات إضافية سنقوم بذلك".

كما أعلن ترامب انه "هزمنا تنظيم داعش في العراق وسوريا"، معتبرا ان الرئيس السابق باراك "أوباما خسر المعركة ضد الإرهاب والجيش الأميركي في عهده كان مستنفذا".