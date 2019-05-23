أكدت مصادر قناة "LBC" أن "تخفيض رقم عجز ​الموازنة​ من 11.5 بالمئة الى 7.5 بالمئة نتيجة مرضية"، مشيرةً الى ان "رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ وانطلاقا من الايجابيات واصل طرح الافكار لخفض عجز الموازنة حتى الـ 7 بالمئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: تخفيض رقم عجز الموازنة من 11.5 بالمئة الى 7.5 بالمئة نتيجة مرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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