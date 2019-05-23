أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه سمع منذ بعض الوقت دوي 4 ​انفجارات​ ضخمة داخل ​مزارع شبعا​ دون أن يعرف مصدرها تزامن ذلك مع رمايات رشاشات متقطعة في محيط موقع فشكول المشرف على ​كفرشوبا​ وبعض قرى ​العرقوب​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي 4 انفجارات ضخمة داخل مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.