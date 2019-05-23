أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخ 23 أيار 2019 الساعة 15:20، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي، على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 7 أمتار في خراج بلدة جبل الشحل، وحاولت خطف أحد الرعاة من دون أن تتمكّن من ذلك، فيما اقتادت قسمًا من قطيع الماشية العائد له، من ثمّ أعادته إلى داخل الأراضي اللبنانية".
وأوضحت في بيان، أنّ "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: اتخذنا الإجراءات اللازمة بعد محاولة دورية إسرائيلية خطف راع بخراج جبل الشحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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