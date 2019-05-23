LBCI: جلسة مناقشة الموازنة غدًا حاسمة لجهة إنهاء النقاش

أفادت معلومات للـLBCI بأن "جلسة مناقشة ​الموازنة​ غدًا ستكون حاسمة لجهة إنهاء ​النقاش​"، مشيرة إلى أن "التصويت إن حصل سيكون في جلسة تُعقد في ​بعبدا​".

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