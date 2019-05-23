شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن جوائز أفضل مقدم برنامج ومراسل عقب عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين ،إن لقاء الإعلاميين من الجناحين الإعلام الرسمى والخاص فى حفل إفطار النقابة هو يوم لتكريم كل الإعلاميين الذين أجادوا فى الفترة الماضية والتأكيد على ضرورة إلتزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية لميثاق الشرف الاعلامى و مدونة السلوك المهنى .

وشدد سعدة خلال حفل الافطار الذى نظمته نقابة الإعلاميين، على ضرورة أن تتبارى الوسائل فى وضع استراتيجية اعلامية لاظهار الانجازات التى تحدث على أرض مصر فى كافة المجالات و أن يكون لدينا ما يسمى بالاعلام الميدانى الذى ينقل من قلب الحدث .

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ولفت طارق سعدة، إلى أنه سيتم الإعلان عن جوائز أفضل برنامج و أفضل مقدم برنامج و مراسل خلال البرامج التى عرضت فى شهر رمضان الكريم عقب عيد الفطر المبارك .