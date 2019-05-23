شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن جوائز أفضل مقدم برنامج ومراسل عقب عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين ،إن لقاء الإعلاميين من الجناحين الإعلام الرسمى والخاص فى حفل إفطار النقابة هو يوم لتكريم كل الإعلاميين الذين أجادوا فى الفترة الماضية والتأكيد على ضرورة إلتزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية لميثاق الشرف الاعلامى و مدونة السلوك المهنى .
وشدد سعدة خلال حفل الافطار الذى نظمته نقابة الإعلاميين، على ضرورة أن تتبارى الوسائل فى وضع استراتيجية اعلامية لاظهار الانجازات التى تحدث على أرض مصر فى كافة المجالات و أن يكون لدينا ما يسمى بالاعلام الميدانى الذى ينقل من قلب الحدث .
ولفت طارق سعدة، إلى أنه سيتم الإعلان عن جوائز أفضل برنامج و أفضل مقدم برنامج و مراسل خلال البرامج التى عرضت فى شهر رمضان الكريم عقب عيد الفطر المبارك .
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يعلن جوائز أفضل مقدم برنامج ومراسل عقب عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.