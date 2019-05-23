شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى يطالب بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه عقب تجميد عضوية إسرائيل بالاتحاد الدولى للصحفيين، فإنه لا مانع من انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد .

وأضاف خالد ميرى، فى تصريحات له، أنه يرى ضرورة انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد، مشيرًا إلى أن الأمر سيطرح على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنه.

وذكر خالد ميرى، أن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب غدًا يأتى للتنسيق لانتخابات الدولى للصحفيين ومناقشة خطة عمل الاتحاد خلال الأيام المقبلة .

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يذكر أن اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامى رئيس الاتحاد، يعقد غدًا الجمعة، اجتماع الأمانة العامة له بأحد فنادق القاهرة لمناقشة تقرير النشاط المقدم من خالد ميرى الأمين العام ومناقشة التقرير المالى المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالى وإقرار محضر الجلسة الماضية.

كما تناقش الأمانة العامة للاتحاد خلال اجتماعها غدًا الاتفاق على نقاط معينة خاصة بانتخابات الاتحاد الدولى للصحفيين.

ووجه الاتحاد الدعوة لعدد من نقباء الصحفيين العرب، والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لحضور الاجتماع .

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الصحفيين العرب، مساء غدٍ الجمعة، حفل إفطار للأمانة العامة ولنقباء الصحفيين العرب المشاركين فى الاجتماع.