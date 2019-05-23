شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى سعودى: القمة العربية تضع الأمة أمام التزاماتها تجاه تهديدات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة، تعكس حرص المملكة العربية السعودية على أهمية التنسيق والتعاون العربي، موضحًا أن هذا هو النهج التاريخي والثابت للمملكة التي تولي أهمية وحرص على تطوير العمل العربي المشترك .

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه القمة الطارئة تأتي لكي تضع الأمة العربية أمام التزاماتها وواجباتها ومسئولياتها تجاه التهديدات الإيرانية، فليست المملكة العربية السعودية هي المستهدفة فقط، بل الأمة العربية بأكملها هي المستهدفة من هذه التهديدات الإيرانية .

ولفت خالد الزعتر، إلى أن هذا التأييد والترحيب العربي بالدعوة السعودية لعقد قمة عربية طارئة هو يعكس الحاجة العربية إلى هذه القمة العربية وبخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من حالة تصعيد وتهديدات إيرانية مستمرة .

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وأشار المحلل السياسى السعودى إلى أن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة تأتى في ظل ما تشهده المنطقة من حالة تصعيد واستمرار إيراني في تهديد أمن واستقرار المنطقة والحشد العسكري الأمريكي، حيث تعد مرحلة مهمة في العمل العربي المشترك، للخروج بموقف سياسي عربي موحد، وأيضًا وجود تحرك عربي موحد إذا ما استمر النظام الإيراني في السعي إلى الإمام في الاستمرارية في تهديده وعبثه عبر أذرعته ووكلائه لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية .